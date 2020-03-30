اليوم السابع
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إيطاليا تمد الإغلاق التام حتى 12 أبريل بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:10 م
إيطاليا تمد الإغلاق التام حتى 12 أبريل بسبب فيروس كورونا كورونا-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها ان إيطاليا تمد الإغلاق التام حتى 12 أبريل بسبب فيروس كورونا.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس تورهام ، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أننا نسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة كورونا.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية بتناشد المواطنيين بعدم استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة.

وعلى جانب آخر قدمت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للعاملين فى المجال الصحى والطبى، للاعتناء بأنفسهم خلال مواجهتهم تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب حساب المنظمة العالمية عبر تويتر: "الأعزاء العاملون الصحيون، اعتنوا بأنفسكم وأنتم تواجهون (كوفيد_19)، استعينوا ببعض الممارسات المفيدة للتأقلم"، منها:

 1- احصلوا على قسط كاف من الراحة أثناء العمل أو بين المناوبات.

2-  مارسوا التمارين الرياضية.

3- تناولوا قدراً كافياً من الطعام الصحى.

4- تواصلوا مع الأسرة والأصدقاء.

 


 

 


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