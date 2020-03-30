اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 05:57 م
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إلغاء "الميدتيرم" ومكافأة 800 جنيه للعاملين.. أبرز قرارات مجلس جامعة دمياط

الإثنين، 30 مارس 2020 05:50 م
إلغاء "الميدتيرم" ومكافأة 800 جنيه للعاملين.. أبرز قرارات مجلس جامعة دمياط اجتماع مجلس جامعة دمياط عبر الفيديو كونفرانس
دمياط معتز الشربينى

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عقد مجلس جامعة دمياط اليوم الاثنين جلسته رقم 137 والتى تمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة والذى استهل الجلسة بتأييد الدولة ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتعهد المجلس على بذل كل الجهد لحماية كل من ينتسب لجامعة دمياط من خطر هذا الوباء.

 

وقدم المجلس الشكر للقيادات الجامعية والمراكز المتخصصة بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على العمل الجاد والجهد الكبير لاستكمال الدراسة عن بعد باستخدام شبكة الإنترنت لإنقاذ العملية التعليمية فى العام الدراسى الحالى حرصا على مستقبل الطلاب مع الحفاظ على جودة أداء الخريجين واستيفاء متطلبات سوق العمل من مواصفات الخريجين بحيث يدرس الطالب البرنامج المعتمد بلائحة كل كلية بالكامل، وتم التوجيه بالتطوير المستمر لفعاليات الدراسة عن بعد.

 

وانتقل المجلس لجدول الأعمال حيث اتخذت عدة قرارات أهمها:

 

- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاون مع مدينة الأوراق الثبوتية بشأن كل ما يصدر عن الجامعة من شهادات وإصدارات ثبوتية.

 

- إلغاء اختبارات منتصف الفصل الدراسى (الميدتيرم) وضم الدرجة إلى الاختبارات النهائية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن فى جلسته التى عقدت عبر الفيديو كونفرانس يوم السبت 21 مارس .

 

- بدء الاختبارات اعتبارا من السبت 30 مايو أو أى موعد آخر يتم إعلانه لاحقا فى ضوء المستجدات.

 

- إرجاء البت فيما يتعلق بالدراسة والاختبارات فى المواد أو التطبيقات العملية والمشروعات للجلسة القادمة ولحين اتضاح الرؤية بشكل أفضل وانحسار الفيروس بإذن الله، أو اتفاق المجلس الأعلى للجامعات على قرار جماعى بهذا الشأن.

 

- عدم احتساب فترة توقف الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين بالدراسات العليا ضمن فترة العام الدراسى، وبالتالى لا يتم تحصيل مصروفات جديدة منهم إلا بعد تعويضهم بفترة مماثلة لفترة توقف الدراسة.

 

- الاستمرار فى تنفيذ خطة الجامعة لتطهير وتعقيم كل منشآت الجامعة بصورة مستمرة.

 

- الاستمرار فى منع الاجتماعات أو التجمعات أو المناقشات العلمية بداخل الجامعة، و منع استقبال الضيوف أو الزائرين أو الطلاب أو الخريجين بداخل أية منشأة بالجامعة لأى سبب من الأسباب.

 

- صرف مكافأة قدرها 800 جنيه لكل فرد من العاملين الإداريين بالجامعة دعما لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية وتيمناً باستقبال شهر رمضان المبارك.

 

- منح لقب علمى لعدد أستاذ، منح لقب علمى لعدد 2 أستاذ مساعد، ترقية مدرس مساعد ليعين بدرجة مدرس، منح عدد 6 درجة ماجستير، منح عدد 7 درجة دكتوراه.

 

وفى نهاية الجلسة تمنى رئيس الجامعة السلامة لمصر والمصريين والبشرية من فيروس كورونا.


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