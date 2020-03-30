إعلام القليوبية: الإخوان توظف أزمة كورونا لصالح التنظيم عن طريق نشر الشائعات

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن جماعة الإخوان الإرهابية ترغب في إحداث إرباك للدولة المصرية عبر التشكيك فى القدرات التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب لتضليل الرأي العام ،وإشاعة الإحباط واليأس فى نفوس المصريين وبث الفتنة الطائفية وبث الكراهية ضد مؤسسات الدولة المصرية، لافتا أن الواقع والتاريخ يؤكدان أن هذه الجماعة الإرهابية تسعى لتوظيف أزمة فيروس كورونا العالمية لحساب مصالحها وأهدافها الخبيثة.

ونفى مدير عام اعلام القليوبية، في بيان صحفى، ما يتردد من أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعى والفضائيات المعادية لمصر عن عدد المصابين بفيروس كورونا بمحافظة القليوبية .

وأضاف "عرفة"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تستطع تنفيذ مخططها بالإرهاب والعنف وبالتالي فهي تلجأ لوسائل أخرى وبطرق أخرى لتحقيق أهدافها منها استغلال الأزمات ونشر الشائعات واستغلال أي شيء لا يتصوره عقل لتحقيق أهدافها البغيضة.

فيما تابع محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.