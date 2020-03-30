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إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 09:52 ص
إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو صرف المعاشات
كتب ـ مدحت وهبة

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قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وعرضه علي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وتمت الموافقة عليه، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية وميعاد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات .

 

وزارة التضامن حددت الفئة المستحقة لعلاوة 5% من أصحاب المعاشات

 

1ـ من خرج معاش اعتباراً من 1/7/2006 حتى عام 2010 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة.

2ـ صرف الزيادة المقررة من القانون لصاحب المعاش نفسه أو المستحقين بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم

 

وأيضا:

3ـ تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش

 

صرف الزيادة مع معاش شهر يوليو 2020

 

4ـ عدد الحالات المستفيدة من صرف العلاوات الخمسة حوالي 2.4 مليون

5ـ تكلفة صرف العلاوات 7 مليارات جنيه سنويا

6ـ تكلفة صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه

 

وأخيرا:

7ـ تنسق وزارة التضامن مع المالية لتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على الزيادة.

 

 

 

 


التضامن

العلاوات الـخمسة لأصحاب المعاشات

المعاشات

اليوم السابع بلس

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