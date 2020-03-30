إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسكيل بقنا

قنا- وائل محمد

أصيب 3 شباب، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب تروسيكل، على طريق مدخل عزبة العريان، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش مدير المباحث، يفيد إصابة محمود.ط.ي 23 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة مع جروح بالفم واشتباة ما بعد الارتجاج، وعون.م ع 24 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واسلام.م.ع منير 32 عامًا، اشتباة كسر بالساق اليمنى مع سحجات وكدمات متفرقة، فى حادث انقلاب تروسيكل فى عزبة العريان بأبوتشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وفى سياق أخر تلقى اللواء، شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد بتمكن، الرائد، محمد عمر الشريف، مدير مباحث دشنا، ومعاونيه النقيبين، احمد المغربي، ومحمد عبدالقادر، والملازمان، احمد عصام، شحاتة احمد رسلان، من ضبط متهمين قتلا شاب بطلقات نارية فى الساعات الأولى من اليوم.

كان اللواء محمد ضبش، مدير مباحث مديرية أمن قنا، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة كباحث دشنا، لكشف غموض، مقتل، خالد ممدوح حسين عبدالحكيم، 20 سنة مقيم منطقة صفارة بمدينة دشنا.

على الفور وبعد عمل التحريات اللازمة، وتبين أن وراء الجريمة كلا من: "اسعد. ع"، 45 سنة، مطلق النار على المتهم، ومساعدة، "عبدالعاطي.ع.ح"، 18 سنة، مقيمين السمطا، تم ضبطها وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الجريمة. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على ضبط شاب من بقرية السمطا بدشنا، بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، بعد أن أبلغ النجدة بخطف أتوبيس سياحى بقنا، حيث تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية يفيد قيام أحد الاشخاص، بالاتصال بالنجدة، و الإبلاغ عن خطف أتوبيس سياحي.