إصابة 3 أشخاص بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب اليوم 3 أشخاص بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمركز دمنهور بالبحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطاراً بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.بالفحص تبين إصابة شخص وطفلين من أسرة واحدة بقرية قراقص التابعة لمركز دمنهور بالإعياء واشتباه بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية داخل المنزل .تم نقل المصابين إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان مركز أبو المطامير قد شهد إصابة طفلتين بحالة تسمم إثر تناولهما بودرة سامة لحفظ الغلال، وبالفحص تبين وصول نداء ع. ع. 6 سنوات، وجنا ع. م. 10 شهور إلى مستشفى أبو المطامير المركزى مصابة بتسمم بعد تناولها بودرة غلة سامة، وتم تحويل الحالات المصابة إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.