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إصابة 17 طفلا فى موسكو بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:15 م
إصابة 17 طفلا فى موسكو بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
وكالات

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كشفت السلطات الصحية في العاصمة الروسية عن وجود 17 طفلا فى موسكو بين المرضى الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الالتهاب الرئوى.

وتوفى خلال الـ 24 ساعة الماضية مريضان فى المركز الطبى، المخصص لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" الواقع فى منطقة كوموناركا بالعاصمة الروسية موسكو.

وذكر دينيس بروتسينكو، رئيس الأطباء بهذا المرفق الصحى الروسى، أن أحد المتوفين الاثنين، شخصت إصابته بـ"كوفيد -19" اليوم 30 مارس.

وأفاد كبير الأطباء بأن 28 مريضا أدخلوا المستشفى خلال 24 ساعة، فيما غادره 8 أشخاص، وتوفي اثنان، أحدهما يبلغ من العمر 80 عاما، وكان يعاني علاوة على الإصابة بالفيروس التاجي، من قصور في القلب ومن التهاب رئوي، وقضي 4 أيام بمساعدة جهاز التنفس الصناعي.

وأوضح رئيس الأطباء في المركز الطبي في كوموناركا، أن المتوفي الثاني يبلغ من العمر 69 عاما، وقد دخل المستشفى وهو يعاني من التهاب رئوي، وداء السكري، ومكث 3 أيام على جهاز التنفس الصناعي، ومن المحتمل أن يكون مصابا بـ"كوفيد – 19".

وكان بروتسينكو قد أعلن في اليوم السابق، أن المستشفى المتخصص في كوموناركا يعالج 330 مريضا، بما في ذلك أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي، وسجل بين هؤلاء، وجود التهاب رئوي لدى 154 شخصا.

 

كورونا

فيروس كورونا

روسيا

كورونا فى روسيا

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