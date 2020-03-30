إصابة شقيقين بطلق نارى فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب شقيقان بطلق نارى إثر مشاجرة استخدم فيها الأسلحة النارية بملوى، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدى رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوى العام بوصول شقيقين مصابين إثر مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخرين.

بانتقال قوات الأمن لمكان البلاغ تبين إصابة كلا من: هـ. ف.، 45 عاما، بطلق نارى فى الصدر، وشقيقة ع. ف. 40 عاما، مصاب بطلق نارى فى الفخذ الأيسر.ولخطورة الحالتين تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكلف مدير أمن المنيا فريق البحث لمعرفة أبعاد الحادث وضبط الجناة.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، الحالة الأمنية أثناء الحظر بمدينة مغاغة، وقد أشاد مدير الأمن بالتزام المواطنين بأوقات الحظر، كما طالب جموع المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتنفيذ الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كما طالب جميع الأقسام والمراكز الشرطية بتنفيذ حظر التجوال واستمرار الحملات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذلك استمرار حملات التأكد من غلق المحال التجارية والمطاعم فى المواعيد المحددة، ومدى التزامهم بتلك الاجراءات، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.