بكين (أ ش أ)

أصيب أكثر من عشرين شخصا بجراح، فى حادث خروج قطار ركاب عن مساره اليوم الاثنين، في مقاطعة "هونان" وسط الصين، وذكرت شركة "قوانجتشو المحدودة للسكك الحديدية الصينية" –في بيان اليوم- أن الحادث وقع في محافظة "يونجشينج" بمدينة "تشنتشو"، حينما كان القطار في رحلة من مدينة "جينان" بمقاطعة "شاندونج" شرقي الصين إلى "قوانجتشو" في مقاطعة "قوانجدونج" جنوبي الصين.

وأضافت الشركة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يرجع إلى حدوث انهيار أرضي على جانب مسار القطار نتيجة الأمطار المستمرة منذ أيام، مما دفع السائق لمحاولة التوقف "الطارئ " بعد ملاحظته كتلا من الانهيار الأرضي على المسار، إلا أنه ارتطم بها، مما تسبب في اندلاع حريق في سيارة توليد الطاقة وخروج خمس عربات من القطار عن المسار. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات حتى الآن، فيما تم نقل المصابين وبينهم ثلاثة في حالة خطيرة إلى المستشفى، وتتواصل التحقيقات حول الحادث.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 4 وفيات و31 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينها 30 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى3307 وفيات و81649 إصابة حتى نهاية يوم أمس.



وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأنه تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة قانسو، فيما تم الإبلاغ عن 30 حالة وافدة من الخارج أمس ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 723، خرج منها 93 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم بينما يتلقى حاليا 630 آخرون العلاج بينهم 19 شخصا في حالة خطيرة.



وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 17 حالة جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج 322 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ما رفع إجمالي المتعافين إلى 75770 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 109 ليصل إلى 633 حالة، كما أن 19235 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.