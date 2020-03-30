وأضافت الشركة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يرجع إلى حدوث انهيار أرضي على جانب مسار القطار نتيجة الأمطار المستمرة منذ أيام، مما دفع السائق لمحاولة التوقف "الطارئ " بعد ملاحظته كتلا من الانهيار الأرضي على المسار، إلا أنه ارتطم بها، مما تسبب في اندلاع حريق في سيارة توليد الطاقة وخروج خمس عربات من القطار عن المسار.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات حتى الآن، فيما تم نقل المصابين وبينهم ثلاثة في حالة خطيرة إلى المستشفى، وتتواصل التحقيقات حول الحادث.