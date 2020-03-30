اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 12:50 ص
خالد صلاح
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إصابات كورونا تتخطى حاجز 700 ألف حول العالم

الإثنين، 30 مارس 2020 12:36 ص
إصابات كورونا تتخطى حاجز 700 ألف حول العالم اجراءات مكافحة فيروس كورونا
واشنطن أ ش أ

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تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، الأحد، 700 ألف حالة على مستوى العالم منذ بداية تفشى الجائحة فى شهر ديسمبر من العام الماضى فى الصين.

وجاء على موقع رصد حالات فيروس كورونا (كوفيد -19) التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الاصابات بلغ حتى اللحظة أكثر من 713 ألف حالة بزيادة بأكثر من 60 ألف حالة خلال بضع ساعات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 135 ألف حالة، وإيطاليا أكثر من 97 ألف حالة، والصين أكثر من 81 ألف حالة، وإسبانيا أكثر من 78 ألف حالة.

كما ذكر الموقع أن عدد الوفيات على مستوى العالم تجاوز 33 ألف، تصدرت إيطاليا بأكثر من 10 آلاف حالة، تليها إسبانيا بأكثر من 6 آلاف ثم الصين أكثر من 3 آلاف، ثم إيران بأكثر من 2500 حالة.

وأشار الموقع إلى أن عدد المتعافين اقترب من 149 ألف حالة فى الصين أكثر من 75 ألف حالة ثم إسبانيا بأكثر من 14 ألف حالة تلتها إيطاليا بأكثر من 13 ألف حالة وبعدها إيران بأكثر من 12 الف حالة.

 


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