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إسرائيل: ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى 4695 حالة

الإثنين، 30 مارس 2020 08:20 م
إسرائيل: ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى 4695 حالة كورونا - أرشيفية
كتب - أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها عن ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا في إسرائيل إلى 4695 حالة.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس تورهام ، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أننا نسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة كورونا.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية بتناشد المواطنيين  بعدم استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة.

ومن جانب آخر قدمت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للعاملين فى المجال الصحى والطبى، للاعتناء بأنفسهم خلال مواجهتهم تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب حساب المنظمة العالمية عبر تويتر: "الأعزاء العاملون الصحيون، اعتنوا بأنفسكم وأنتم تواجهون (كوفيد_19)، استعينوا ببعض الممارسات المفيدة للتأقلم"، منها:

 1- احصلوا على قسط كاف من الراحة أثناء العمل أو بين المناوبات.

2-  مارسوا التمارين الرياضية.

3- تناولوا قدراً كافياً من الطعام الصحى.

4- تواصلوا مع الأسرة والأصدقاء.

من ناحية أخرى، قال الدكتور عمر أبو العطا، مسئول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن هناك وفدا من منظمة الصحة العالمية قام بزيارة مصر واطلع على فريق التدخل السريع، لافتا إلى اطلاعه أيضا على الخطط الموجودة، كما تتضمن الاستخدام الأمثل للإمكانيات من مستشفيات وأسرة رعاية.

وتابع مسئول برنامج الترصد والاستعداد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تقيم المنظمة لمصر جيد، مضيفا مصر لن تدخل السيناريو الأسوا فى حالة الالتزام.

 


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