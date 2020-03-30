إستغلالا لساعات الحظر.. محلى البلينا بسوهاج يرفع 40 طن قمامة من الشوارع

سوهاج محمود مقبول

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا حنوب محافظة سوهاج عن قيامها بحملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة على مستوى المدينة ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الوحدة المحلية للحد من إنتشار الأمراض وخلق بيئة حضارية نظيفة تتمشى مع سياسة الدولة بضرورة الاهتمام بالنظافة حفاظا على الصحة العامة حيث تم رفع ما يقرب من 40 طن من القمامة.

ومن جانبه أوضح أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا تنفيذ لتعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة استغلال ساعات الحظر فى رفع مستوى النظافة ورفع كفاءة الانارة والتطهير قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا باستغلال ساعات الحظر وعمل حمله مكبرة لرفع مستوى النظافة بجميع شوارع المدينة والتي نتج عنها رفع حولى أكثر من 40 طن من القمامة والمخلفات.

كما تم تمهيد شوارع المدينة بالجليدر رفع كفاءة الانارة بعمل الصيانة الأزمة لكشافات الانارة وتم تطهير وتعقيم الشوارع والميادين وذلك فى إطار الاجراءات الشاملة التى تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.