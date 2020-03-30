إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمركز تلا بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

قاد خالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لإزالة مقابر في قرية البندارية التابعة لمركز تلا، شارك بالحملة العميد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز شرطة تلا، والمقدم محمود شعبان نائب مأمور مركز شرطة تلا والرائد أحمد الشافعى رئيس وحدة مباحث تلا، ومنال عيدة رئيس الوحدة المحلية وقوة من مركز شرطة تلا ومسئولى منطقة الآثار والقسم الهندسـى ومسئولى الجمعية الزراعية بزاوية بمم والبندارية وحماية الأراضى، وذلك تحت اشراف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ومن خلال الحفاظ على الرقعة الزراعية .

ونجحت الحملة في إزالة تعديات فورية لعدد من المخالفات من المقابر، داخل تل البندارية الأثرى بقرية البندارية التابعة للوحدة المحلية، والتى بلغت 70 عين استغل البعض فترة خلو الشوارع والطرق من المارة ليبنوا بها، حيث أن المقابر جميعها جديدة ولا يوجد بها أموات.

واكد العرفى أن الأرض الزراعية خط أحمر ولن يسمح بالتعدى عليها، لافتا إلى انه تمت الإزالة الفورية للتعديات الفورية لعدد من المخالفات من المقابر داخل تل البندارية الأثرى بقرية البندارية التابعة للوحدة المحلية بزاوية بمم، لافتا إلى انه لا يوجد بهم جثث وتم التنبية على الفور برفع مواد البناء فى الحال .

من جانبة أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 212 محضر تموينى بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة عن اليوم 29 مارس على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع إستغلال المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد .

و أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن إستمرار شن الحملات اليومية تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، أسفرت عن تحرير 85 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 127 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات آخري.

وأضاف بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخزن مواد غذائية وضبط 107 جركن مواد سائلة ، 4 تنك كلور ، 75 كرتونة أريال، 150 كرتونة منظف مدون عليها فلاش، 20 برميل بلاستيك صابون سائل ، 500 كرتونة معطر، 200 كرتونة مستر كلير، 150 كرتونة مجهولة المصدر، 20 كرتونة تايد جميعهم مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزاره بالباجور وتم التحفظ على 17 كجم لحوم منتهية الصلاحية .

كما تم تحرير 2 محضر جنح بأشمون ضد أصحاب محلات مواد غذائية وبقاله وتم التحفظ على 13 كجم أسماك ، 2 كجم برجر ، 3 جركن زيت زنة 20 كجم للجركن جميعهم مجهولة المصدر .

وقد أكد محافظ المنوفية على ضروة مواصلة شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المنتجات ، ومشدداً بعدم التهاون مع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين.



















