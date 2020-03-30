إحالة 3 عمال للمحاكمة لسرقتهم أدوية بـ 100 ألف جنيه من صيدلية

أمرت نيابة الزيتون، بإحالة 3 عمال، إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم بتهمة سرقة سرقة كمية من الأدوية تقدر قيمتها بـ100 ألف جنيه من داخل الصيدلية فى الزيتون.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من ضبط مرتكبى واقعة سرقة كمية من الأدوية من داخل إحدى الصيدليات بالزيتون، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من (مالكة صيدلية كائنة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة كمية من الأدوية تقدر بمبلغ 100 ألف جنيه من داخل الصيدلية ملكها "مستأجرة لأحد الأشخاص"، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة 3 أشخاص ( عمال سابقين بذات الصيدلية )، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين مستأجر الصيدلية، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم " سيئ النية "، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.