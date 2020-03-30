اليوم السابع
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أماكن توزيع شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوى بكل إدارة تعليمية بالدقهلية

الإثنين، 30 مارس 2020 06:38 م
أماكن توزيع شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوى بكل إدارة تعليمية بالدقهلية محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية توصلت، وشركة " وي" إلى اتفاق يتم بموجبه توفير شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، فى مدرسة مركزية يتم اختيارها بكافة الادارات التعليمية بالمحافظة، ويتوجه مندوب كل مدرسة لإستلام حصة مدرسته وفقا لأعداد الطلاب بها، وتوزيع الشرائح بكل مدرسة .

وأوضح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الهدف من هذا الاتفاق منع التزاحم الذى ظهر خلال الأيام الماضية عقب الإعلان عن توفر شرائح التابلت فى شركة الاتصالات " وي" .

وأضاف أنه تم تنفيذ الاتفاق اليوم بتوفير الشرائح الخاصة بكافة الطلاب الذين لهم الحق فى آداء الاختبارات على أجهزة التابلت، وستقوم كل مدرسة بالحصول على شرائح طلابها من المدرسة التى سيتم اختيارها بكل إدارة تعليمة، مع مراعاة أنه سيتم توزيع هذه الشرائح وفق نظام محدد لمنع التزاحم وتيسيرا على أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم .

وتم اختيار المدارس التى سيتم توزيع الشرائح بها على الطلبة فى كل إدارة تعليميه، وهى مدرسة احمد حسن غنيم لكلا من إدارة غرب، الملك الكامل الثانوية العسكرية لإدارة شرق، أحمد حسن الزيات إدارة طلخا، بلقاس بنين إدارة بلقاس، اشرف جاويش لإدارة نبروة، اجا الثانوية لإدارة أجا، أحمد فاروق حسين لادارة ميت غمر، السنبلاوين الثانوية لادارة السنبلاوين، تمى الامديد الثانوية لادارة تمى الامديد، شهداء بنى عبيد لادارة بنى عبيد، شربين الثانوية بنات لادارة شربين،. دكرنس الحديثة بنات لادارة دكرنس محمد جمال عبد الكريم الثانوية لادارة منية النصر، والجمالية الثانوية بنات لادارة الجمالية، اللواء رفعة عاشور المشتركة لادارة ميت سلسيل، واحمد شلباية لادارة المنزله، احمد ماهر بنين لادارة المطرية.

 

 


الدقهلية

طلاب أولي ثانوي

امتحانات التابلت

توزيع شرائح على الطلاب بالدقهلية

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