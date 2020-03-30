اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 02:36 م
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ألمانيا: فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة لن تمكننا من تخفيف القيود

الإثنين، 30 مارس 2020 01:52 م
ألمانيا: فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة لن تمكننا من تخفيف القيود كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة لدرجة لن تجعل من الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي. وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 455 شخصا وأصيب به 57 ألفا في البلاد. وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها وأوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.

وكانت أظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57298 كما زاد عدد الوفيات إلى 455. وأوضحت الإحصاءات أن عدد الإصابات زاد بواقع 4751 مقارنة مع اليوم السابق بينما ارتفع عدد الوفيات 66.

وكانت قد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مواطنيها إلى التحلي بالصبر فى التعامل مع جائحة كورونا.

وقالت ميركل - فى رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت - "لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن إنه يعلم إلى متى سيستمر هذا الوقت العصيب... أرجوكم تحلوا بالصبر"، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تبدد أيّ سبب لتخفيف القواعد السارية لمكافحة انتشار الجائحة،وفقا لموقع دويتشة فيله الألماني.

المانيا

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