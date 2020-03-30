أفغانستان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى لـ 145 حالة

كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 25 حالة إيجابية جديدة على الأقل مصابة بفيروس كورونا التاجى ، في مقاطعات : هرات وكابول وبدخشان، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 145 حالة، وقال وحيد الله ميار ، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة - في تصريح لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم - إن 25 حالة إيجابية على الأقل ظهرت، من بينها: 22 حالة في "هرات " وحالتان في العاصمة ( كابول ) وحالة واحدة في "بدخشان" .

وأضاف أن الأشخاص المصابين في "بدخشان " قدموا من إقليم "هرات " المتاخم لإيران حيث أثر الوباء على عشرات الآلاف من الأشخاص.

من جانب أخر أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار قنبلة مغناطيسية في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية مروة أميني قولها إن الإنفجار وقع في منطقة قاضي بلازا، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

وتركت سنوات النزاع الطويلة أراضي أفغانستان مليئة بالألغام الأرضية وقذائف الهاون غير المنفجرة والصواريخ، بوجود الكثير من الأطفال الفضوليين الذين يقعون ضحايا لهذه الأسلحة الخطيرة.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الاثنين، مقتل 11 جنديًا على الأقل، إثر هجومين شنتهما حركة "طالبان" على موقعين أمنيين شمالي وجنوبي البلاد.