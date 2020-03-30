اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أفغانستان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى لـ 145 حالة

الإثنين، 30 مارس 2020 02:25 م
أفغانستان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى لـ 145 حالة فريق طبى لمكافحة كورونا
كابول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 25 حالة إيجابية جديدة على الأقل مصابة بفيروس كورونا  التاجى ، في مقاطعات : هرات وكابول وبدخشان، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 145 حالة، وقال وحيد الله ميار ، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة - في تصريح لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم - إن 25 حالة إيجابية على الأقل ظهرت، من بينها: 22 حالة في "هرات " وحالتان في العاصمة ( كابول ) وحالة واحدة في "بدخشان" .

وأضاف أن الأشخاص المصابين في "بدخشان " قدموا من إقليم "هرات " المتاخم لإيران حيث أثر الوباء على عشرات الآلاف من الأشخاص.

من جانب أخر أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار قنبلة مغناطيسية في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية مروة أميني قولها إن الإنفجار وقع في منطقة قاضي بلازا، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.
وتركت سنوات النزاع الطويلة أراضي أفغانستان مليئة بالألغام الأرضية وقذائف الهاون غير المنفجرة والصواريخ، بوجود الكثير من الأطفال الفضوليين الذين يقعون ضحايا لهذه الأسلحة الخطيرة.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الاثنين، مقتل 11 جنديًا على الأقل، إثر هجومين شنتهما حركة "طالبان" على موقعين أمنيين شمالي وجنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن هجومًا استهدف نقطة تفتيش عسكرية في منطقة أرجنداب جنوبي العاصمة كابول ليلة أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل 6 جنود على الأقل.

ومن جانبه، قال مسؤول أمني أفغاني إن ‎"طالبان" استهدفت نقطة تفتيش أمنية أخرى في ولاية بغلان شمالي البلاد؛ ما نتج عنه مقتل 5 أفراد من قوات الأمن، وإصابة 6 آخرين.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني تشكيل فريق مُكَوَّن من 21 عضوًا للتفاوض مع حركة "طالبان".

 


افغانستان

كورونا

فيروس كورونا

انتشار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة