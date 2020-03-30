أعضاء التدريس الصينيين بجامعة القاهرة: "نصبر فى بيتنا وهترجع حياتنا".. فيديو

كتب محمد صبحى

وجه أعضاء هيئة التدريس الصينين بمعهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة ، وقسم اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، رسالة تضامنية إلى المصريين فى التصدى لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " بالاشتراك مع طلاب الجامعة والمعهد.

وقال أعضاء هيئة التدريس الصينين فى فيديو أعدته إدارة معهد كونفوشيوس في رسالتهم للمصريين " بنحبك يا مصر، مصر خليكى قوية ، مصر تقدر والمصريين يقدروا، نصبر في بيتنا وهترجع حياتنا، مش هننزل من بيتنا وهترجع حياتنا " فى إشارة لدعوة المصريين للالتزام بالمنازل واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها قالت الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، إن الفيديو أعده مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الصينين بالمعهد بالاشتراك مع طلاب المعهد وكذلك طلاب قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة ، فى رسالة تضامينة ودعوة المصريين للالتزام بالمنازل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الدكتورة رحاب محمود فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن هناك انتظام كامل في الدراسة لطلاب معهد كونفوشيوس وكذلك قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة من خلال منظومة التعليم عن بعد وإتاحة المقررات الدراسية أون لاين للطلاب.

كانت طالبت مدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، الجميع بالتزام التعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وتطبيقها بجدية، خاصة وأن الصين تنفذ التعليمات حرفيا دون تفكير سواء بمدينة ووهان أو أى مدينة اخرى، موضحة يجب التعامل بجدية مع أزمة فيروس كورونا واتخاذ كل الاحتياطات والحذر الكامل .

وأكدت الدكتورة رحاب محمود، أن زيارة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الأخيرة إلى معهد كونفوشيوس كانت فى غاية الأهمية، خاصة وأن طلاب المعهد تعرضوا فى الفترة الأخيرة لمشكلات عديدة جدا بسبب قلة الوعى لدى الشعب وغياب الثقافة فى الشارع، وبالتالى فإن زيارة الدكتور الخشت ولقاء الصينين سواء طلاب أو رسالة بأن مصر لديه وعى وتشعر بهم وان إدارة جامعة القاهرة تشعر بهم ويهمها شعورهم بالأمان وكانت لمسة إنسانية كبيرة جدا وفى الحقيقة لاقت الزيارة تقدير كامل من الأساتذة والطلاب الصينين ورفعت من روحهم المعنوية بصورة إيجابية .