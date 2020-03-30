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أطباء مستشفى العزل بالإسماعيلية يصلون صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 03:15 م
أطباء مستشفى العزل بالإسماعيلية يصلون صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح.. صور صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح
كتب خالد إبراهيم

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أدى مجموعة من العاملين بمستشفى العزل فى الاسماعيلية، صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، أول طبيب مصرى يرحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا، بحسب الصور المنتشرة على المواقع التواصل الاجتماعى.

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

 

ويظهر مجموعة كبيرة من العاملين بالمستشفى، وأمامهم جثمان الراحل، فى تابوت من المعدن، ويصلون خلفه صلاة الجنازة، ولكن بشكل متابعد خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح
صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح

 

وكانت ابنة الطبيب أحمد اللواح، قد طالبت المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بأن يصلوا لوالدها صلاة الجنازة، على الغائب، نظرا لصعوبة إقامة صلاة الجماعة فى المنازل وكذلك صلاة الجنازة.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

 

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.


مستشفى العزل

الإسماعيلية

احمد اللواح

صلاة الجنازة

كورونا نيوز

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