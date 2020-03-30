أسعار بلح رمضان بسوق العبور للجملة.. 5 جنيهات للرطب و12 جنيها للأبريمى



شهد اليوم الاثنين 30– 3 – 2020 استقرارا فى أسعار عدد من أصناف البلح المخصص لشهر رمضان المبارك " الجاف والرطب " حيث يتواجد بسوق العبور للجملة 13 صنفا.

وسجل البلح الرطب 5 جنيهات للكيلو، وبلح شامية حيث يتراوح سعره بين 15 – 17 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر بلح مركابى ليتراوح بين 6 – 18 جنيها، وابريمى 12 – 24 جنيها.

واستقر سعر بلح ابيض غزال بين 13 – 23 جنيها، وبلح عينات بين 13 - 23 جنيها، وسجل بلح البان حيث سجل 13 – 23 جنيها، واستقر بلح وردة تراوح سعره 15-25 جنيها.

وجاء بلح برتموتة ليسجل 15-25 جنيها وسجل الاسوانى الأكثر انتشار ليسجل 6-16 جنيها، ثم سكوتى ليسجل 14-24 جنيها، وسجل بلح جنديلة 15-25 واخيرا سجل بلح القرن غزال الأغلى سعرا 20-30 جنيها للكيلو.

وكان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أكد أن الكميات المعروضة من البلح مناسبة جدا مع بداية الموسم، مشيرا إلى أن الأسعار قد تشهد انخفاضا خلال الأيام القادمة مع اقتراب الشهر الكريم، وذلك بعد ظهور باقى الكميات.

وعن الأسماء التى تطلق على بلح رمضان خلال الموسم مثل اسماء المشاهير اوضح النجيب أن أصناف البلح متعددة وتصل إلى أكثر من 300 صنف ولكن الأسماء الثابتة تاريخى معروفة ولكن الأسماء المستحدثة تعد نوع من الجذب للمستهلك يطلقها التاجر على أى صنف لمجرد أن يشجع المستهلك على شراء المنتج وزيادة عملية الترويج، مشيرا إلى أن الأسماء الجديدة ترتبط بالموسم فقط ثم تختفى العام التالى ويطلق اسم اخر على صنف اخر، موضحا انها أصبحت عادة لدى التجار إطلاق اسم لجذب المستهلكين للشراء.

وتوقع النجيب أن يشهد الموسم الحالى روجا فى مبيعات البلح نظرا لوجود كميات كبيرة فى السوق ما سيؤدى إلى انخفاض الأسعار بالصورة التى ترضى المستهلك.