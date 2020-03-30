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أسعار الدواجن اليوم.. انخفاض سعر الكيلو من المزرعة لـ25 جنيه

الإثنين، 30 مارس 2020 01:35 م
أسعار الدواجن اليوم.. انخفاض سعر الكيلو من المزرعة لـ25 جنيه دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30-3 2020 انخفاض وفق الأسعار المعلنة   بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة 25 جنيه للكيلو من المزرعة بدلا من 26 جنيها، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 25 جنيه للكيلو فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 28-30 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة.
 
وأضاف السيد، لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 30 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 9-11 جنيها، فيما سجلت سعر كرتونة البيض لتسجل 30.5 جنيها وتباع للمستهلك 39-42 جنيها.
 
يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.
 
وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا،وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.

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