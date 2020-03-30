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أسبوع أحد المخلع.. حين شفا المسيح مريضًا.. تعرف على خامس أسابيع الصوم

الإثنين، 30 مارس 2020 12:40 م
أسبوع أحد المخلع.. حين شفا المسيح مريضًا.. تعرف على خامس أسابيع الصوم المسيح وتلاميذه
سارة علام

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احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بالأحد الخامس من الصوم الكبير، والذي يطلق عليه أحد المخلع ومن ثم هذا الأسبوع في الصوم الكبير يطلق عليه أسبوع المخلع في النقاط التالية تعرف على قصة هذا الأسبوع

1- المقصود بالمخلع، هو مريض بيت حسدا « اسم أرامي معناه بيت الرحمة»، والذي شفاه السيد المسيح في معجزة بعد 38 سنة قضاها مشلولا، حيث قام وحمل سريره .

2- تدور تلك القصة عندما كان يجلس مريض بيت حسدا قرب بركة ، التي كان يجتمع حولها عدد كبير من المرضى من اجل شفاء أمراضهم ، حيث كان ينزل ملاكا في البركة ويحرك الماء ، وبعد تحريكه الماء كان المرضى يشفون على الفور حيث التقي بالسيد المسيح  وساءله: «أتريد أن تبرأ ؟» ، فقال له: «يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتٍ ينزل قدامي آخر»، فقال له السيد المسيح: «قم احمل سريرك وأمش ، وبالفعل قام في الحال ومشي».

3- «أحد المخلع» هو خامس أسابيع الصوم الكبير الذي تمتد مدته 55 يومًا متصلة، بدأت في 4 مارس لتنتهي في 28 أبريل المقبل، على مدار 8 آحاد تنتهي بأحد القيامة.

من جانبه، اعتبر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن وباء كورونا حركة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب الضعف الأخلاقي والفساد مثل الإلحاد والشذوذ الجنسى.

 

وأضاف البابا فى عظة الأحد التي القاها من الكاتدرائية ونقلتها الفضائيات: انصرف الإنسان عن الله الخالق ولم يتوقع إن فيروس صغير مثل كورونا يؤثر في العالم بهذا الشكل ويخلق هلعًا وخوفا وتأخذ الدول والحكومات إجراءات.

 

وطمأن البابا تواضروس المصريين قائلًا: كن مطمئنًا الله ضابط الكل يدير هذا العالم ومحب للبشر متسائلًا: هل الله راضي عن الخليقة؟ وأجاب نعم مازال الله يحب العالم ولكن لا يحب الشر الذي في العالم.

 

 


البابا تواضروس

البابا تواضروس وكورونا

الكنائس وكورونا

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