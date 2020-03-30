أسامة مهدى: تعاملنا باحترافية ودون تأثر الإنتاج بكورونا فى شركات الكيماويات

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس أسامة مهدى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،نجحت بشكل كبير فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا ، بحيث لا يتاثر الانتاج ولا ورديات العمل فى الشركات الصناعية المرتبطة بتوريد خامات ومنتجات لعملائها لتلبية احتياجات السوق .

أضاف أسامه مهدى لـ" اليوم السابع " إنه تم الحصول على تصاريح لعدد من الشركات للسير فو وقت الحظر منها شركة كيما بأسوان والتى احتاجت لتصريح لعدد معين من العمال ، لافتا انه تم اطالة مدة العمل بالورديات الليلية فى الشركات بحيث تستمر طوال فترة الحظر وتبدأ من الساعة الخامسة مساء .

أشار انه تم ايضا تنفيذ تعليمات الحكومة الخاصة بمنح إجازات الأمهات العاملات وكذلك للعمال اصحاب الأمراض المزمنة والعمال من خارج مناطق عمل الشركات ، بجانب تشديد إجراءات الوقاية والتعقيم ومنع التكدس والاختلاط بين العمال ، مؤكدا انه يتم منح اجازة لأي عامل يصاب بالبرد او بأعراض مرضية حرصا عليه وعلى العاملين بالشركات.

ووجه العضو المنتدب للشؤن الفنية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، الشكر لأجهزة الدولة للتجاوب مع طلبات الشركات وضمان سير العمل فيها بشكل كامل.