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أسامة مهدى: تعاملنا باحترافية ودون تأثر الإنتاج بكورونا فى شركات الكيماويات

الإثنين، 30 مارس 2020 12:00 ص
أسامة مهدى: تعاملنا باحترافية ودون تأثر الإنتاج بكورونا فى شركات الكيماويات أسامة مهدى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المهندس أسامة مهدى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،نجحت بشكل كبير فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا ، بحيث لا يتاثر الانتاج ولا ورديات العمل فى الشركات  الصناعية المرتبطة بتوريد خامات ومنتجات لعملائها لتلبية احتياجات السوق .
 
أضاف أسامه مهدى لـ" اليوم السابع " إنه تم الحصول على تصاريح لعدد من الشركات للسير فو وقت الحظر منها شركة كيما بأسوان والتى احتاجت لتصريح لعدد معين من العمال ، لافتا انه تم اطالة مدة العمل بالورديات الليلية فى الشركات بحيث تستمر طوال فترة الحظر وتبدأ من الساعة الخامسة مساء .
 
أشار انه تم ايضا تنفيذ تعليمات الحكومة الخاصة بمنح إجازات الأمهات العاملات وكذلك للعمال اصحاب الأمراض المزمنة والعمال من خارج مناطق عمل الشركات ، بجانب تشديد إجراءات الوقاية والتعقيم ومنع التكدس والاختلاط بين العمال ، مؤكدا انه يتم منح اجازة لأي عامل يصاب بالبرد او بأعراض مرضية حرصا عليه وعلى العاملين بالشركات.
 
ووجه العضو المنتدب للشؤن الفنية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، الشكر  لأجهزة الدولة للتجاوب مع طلبات الشركات وضمان سير العمل فيها بشكل كامل.

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

اسامه مهدى

فيروس كورونا

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