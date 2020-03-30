اليوم السابع
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أحمد أبو شبانة: 30% انخفاضا فى عدد العاملين بالمواقع احترازا من كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:04 م
أحمد أبو شبانة: 30% انخفاضا فى عدد العاملين بالمواقع احترازا من كورونا أحمد أبو شبانة رئيس الشركة
كتب عبد الحليم سالم

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أكد المهندس أحمد أبو شبانة ،رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمبانى والإنشاءات، إيجيكو، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن نسبة خفض العاملين فى مواقع عمل الشركة بلغت نحو 30%، كإجراء احترازى ضر فيروس كورونا.
 
 
أضاف أحمد أبو شبانة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة التزمت تماما بتعليمات وزارة قطاع الأعمال العام الخاصة، بتنفيذ قرارات الحكومة فيما يتعلق بمنح العاملات والعاملين أصحاب الأمراض المزمنة إجازات لحين زوال خطر انتشار الفيروس.
 
 
وقررت الحكومة تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وممن ينطبق عليها القرار شركات قطاع الأعمال العام.
 
 
ويُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً.
 
 
كما يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
 
 
وأضاف رئيس شركة إيجيكو، أن هناك تأثير مباشر على معدل تنفيذ الأعمال التى تنفذها الشركة نتيجة أمرين الأول انخفاض عدد العاملين فى المواقع والثانى هو تحديد ساعات العمل وتخفيضها نتيجة إجراءات حظر التجوال وهما أمران يضعان الشركة تحت ضغوط كبيرة ولا سيما أنهما سيؤثران على معدلات الإيرادات والربحية للشركة، مشددًا على أهمية دعم شركات المقاولات والتشييد المتضررة.

شركة ايجيكو

احمد ابو شبانة

قطاع الاعمال العام

القابضة للتشييد

شركات المقاولات

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