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أب بالشرقية يطالب بعلاج طفلته الرضيعة ومشروع ينفق منه على طفله الكفيف

الإثنين، 30 مارس 2020 07:00 ص
أب بالشرقية يطالب بعلاج طفلته الرضيعة ومشروع ينفق منه على طفله الكفيف الطفلة التى تعانى ضعف فى عضلات المخ
الشرقية - فتحية الديب

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"رزقنى الله بأربعة أبناء، الأكبر عمره 10 سنوات، وكفيف ويعانى من ضمور تام فى الجسم، والصغرى سبعة أشهر تعانى من ضعف فى عضلات المخ، وأجرت عملتين فى الرئة، وأتمنى أحد الأطباء يتطوع ويفحص حالتها لتشخيص ما بها .

بهذة الكلمات سرد " محمد نصر عمر" 30 سنة، مقيم بمنطقة المساكن بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، ويعمل على توك توك بأجر يومى، ويروى قصته لـ " اليوم السابع" أملا أن تجد إستغاثته رد من المسئولين أو أحد الأطباء .

 وقال محمد، أعمل على توك توك بأجر يومى، ملك لأحد الأهالى بالمدينة، ورزقنى الله بأربعة أطفال " سيف" 10 سنوات يعانى من ضمور فى الجسم، وكهرباء بالمخ، وكفيف، و" منار" بالصف الثانى الإبتدائي" و" سلمي" 5 سنوات وطفلة عمرها 7 شهور تعانى من ضعف خلايا المخ، وتم إجراء عملتين لها فى الرئيتين وسوف يجرى لها عملية أخرى .

وناشد الأب الدكتور"ممدوح غراب" محافظ الشرقية، فى مساعدته بمشروع بسيط يتعيش منه لعدم قدرته على الإكتفاء بمتطلبات أطفاله، وخاصة الطفلة الرضيعة التى تستعد لإجراء عملية ثالثة خلال أيام، للتواصل مع الحالة على رقم 01275247080.

مبادرة"سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع"لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أوالتحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراءأو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة،أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرهاباسمكم مباشرة على موقع "اليوم السابع".والتواصل مع المسئولين فى كافة القطاعات الخدمية لتوصيل شكواكم والعمل على حلها ونشر رد المسئول على الشكوي.


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مدينة القرين

محافظة الشرقية

سائق توك توك

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مبادرة سيبها علينا

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