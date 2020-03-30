«كورونا» يفتك بإسرائيل.. مستشارة نتنياهو ورئيس بلدية بالنقب يصابان بالوباء و15 حالة وفاة

كتب- هاشم الفخراني

كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي النقاب عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة زوج مستشارته للشؤون الدينية بوباء كورونا المميت.

وأوضحت القناة إن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست، وأشارت إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها مساء اليوم.

يأتي ذلك عقب أكدت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس مدينة أراد الواقعة بصحراء النقب جنوب إسرائيل، "نيسان بن حيمو" أصيب بفيروس كورونا المميت اليوم الجمعة، وذلك عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 أيام.

وأوضحت الصحيفة أنه التزم بالحجر الصحي واجرى الفحوصات الطبية اللازمة والتي كشفت نتائجها اليوم الجمعة أنها نتائج إيجابية وأنه حامل للفيروس المميت، رغم أنه لم يشعر بأى عرض من أعراض الفيروس، مشيرة إلى أن مساعده الخاص أصيب بالفيروس كذلك لربما انتقل الفيروس من حيمو اليه .

على جانب أخر ارتفعت عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد بإسرائيل الى 15 بعد ان توفيت سيدة ثمانينية في مستشفى شعاري تسيدك بمدينة القدس بعد تدهور صحتها خلال الأيام الأخيرة.