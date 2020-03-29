اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

3 طرق لمساعدة نفسية طفلك لمواجهة ظروف فيروس كورونا المستجد

الأحد، 29 مارس 2020 09:00 ص
3 طرق لمساعدة نفسية طفلك لمواجهة ظروف فيروس كورونا المستجد نفسية الاطفال
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية الموجودة مسبقًا معرضون أيضًا لخطر أعلى بسبب مخاوف الصحة العقلية الدائمة الناتجة عن العزل في المنزل.

ووفقاً للموقع الإخبارى الأمريكي “FoxNews”، قال فريق من علماء النفس أن هناك ثلاث طرق رئيسية لدعم صمود الأطفال في مواجهة الظروف العصيبة.

الطريقة الأولى هو ضمان السلامة الجسدية والعاطفية، وهذا يشمل ضمان تلبية احتياجاتهم الجسدية (الطعام والمأوى والرعاية الصحية) بالإضافة إلى توفير السلامة العاطفية من خلال توفير معلومات دقيقة بلغة مناسبة للعمر، والحد من التعرض للتغطية الإعلامية.

والطريقة الثانية هى البناء والحفاظ على علاقات صحية، وهذا يشمل بناء وتعزيز الروابط مع البالغين الداعمين مثل مقدمي الرعاية وأفراد الأسرة والمعلمين والمدربين عبر تقنية الفيديو كونفيرانس.

الطريقة الثالثة هى دعم مهارات التدريس والتكيف معها وتنظيم العاطفة أمرًا مهمًا لبناء المرونة في مواجهة هذا الأمر والضغوط الأخرى، وهذا يشمل مساعدة الأطفال على تعلم كيفية التعبير عن العواطف، بالكلمات ، والمشاركة في الأنشطة الإيجابية ، واستخدام استراتيجيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، والوصول إلى الدعم الاجتماعي ، وحل المشكلات.

ومع الأخذ في الاعتبار أن هذه المكونات الرئيسية الثلاثة يمكن أن تساعد الأطفال ليس فقط من خلال هذا الوقت العصيب ولكن أيضا النمو والازدهار.

وأضاف علماء النفس أن البشر مخلوقات اجتماعية ، والاتصال الاجتماعي أمر بالغ الأهمية للحفاظ عليه، لذلك ضع في اعتبارك تضمين "اجتماع عائلي" يوميًا في جدولك ، والذي قد يتضمن أيضًا وقتًا للاتصال عن بُعد عبر الهاتف أو مكالمة الفيديو مع أفراد العائلة البعيدين.

ومن المهم أيضًا الحفاظ على اتصال مع زملاء الدراسة والمعلمين والمجموعات الدينية والجيران، وتعد الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو كتابة الرسائل أو الهاتف أو مكالمات الفيديو رائعة جدًا لهذا الغرض.

 


نفسية الطفل

كورونا

فيروس كورونا

علاج فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة