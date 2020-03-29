2.7 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصله بجمارك بورسعيد خلال فبراير

كتب أحمد يعقوب

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرص مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم على سرعة الإنجاز واداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين.

أفرجت الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد برئاسة يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر فبراير 2020 عن مشمول 7123 شهادة جمركية برسم الوارد النهائى، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية 462 مليون و 183 ألف جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة حوالى 2 مليار و 205 مليون و 242 ألف جنيه.

وكانت معظم أصناف الوارد عبارة عن( مستلزمات إنتاج الأحذية والشنط والملابس - واكسسوار محمول - وأدوات مكتبية - أقمشة ومفروشات - أدوات منزلية) وكانت أصناف واردات المنطقة الحرة ببورسعيد عبارة عن (ملابس جاهزة- احذية - شنط - أجهزة كهربائية)

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب_ شرق ) 628 شهادة جمركية قيمتها الإجمالية مليار و220 مليون و147 ألف جنيه .

وكانت معظم الأصناف التي تم تصديرها عبارة عن(دريس برسيم - خردة معادن - مواد غذائية وفواكه) ، وتم تحصيل 10 مليون و282 ألف جنيه كرسم صادر خلال الشهر .