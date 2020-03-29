اليوم السابع
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124 ألف مصاب بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة

الأحد، 29 مارس 2020 07:22 ص
124 ألف مصاب بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بالولايات المتحدة إلى أكثر من 124 ألفا، كما بلغ عدد الوفيات 2100 حالة وفقا لحصيلة نشرها السبت مركز رصد الإصابات بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، من جهتها، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إرشادات بشأن السفر الداخلى إلى ولايات نيويورك ونيوجيرسى وكونيتيكت حيث نصحت بعد السفر إلا للضرورة لتلك الولايات لمدة 14 يوما.
 
كما وافقت الهيئة الفيدرالية الأمريكية للأدوية، على اختبار جديد سريع بشأن الإصابات فى الوقت الذى غادر مستشفى بحرى من نورفولك متجها إلى مدينة نيويورك.
 
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن إنه يدرس إمكانية فرض حجر صحى لمدة أسبوعين على نيويورك وأجزاء من نيوجيرسى وكونيتيكت للتعامل مع التفشى السريع لـ" كوفيد ـ 19 " لكنه غرد لاحقا بالقول إنه لا ضرورة لتنفيذ ذلك الحجر مشيرا إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سوف تنشر إرشاداتها لاحقا.
 
يذكر أن، هناك نحو 664000 مصاب بعدوى الفيروس حول العالم و30 ألف حالة وفاة وأنه يلى الولايات المتحدة فى قائمة أعلى خمس دول من حديث عدد الإصابات بفيروس كورونا كل من إيطاليا " أكثر من 92 ألفا " والصين " نحو 82 ألفا " وإسبانيا " 73 ألفا " وألمانيا فى المركز الخامس بأكثر من 57 ألفا.
 
 

امريكا

الولايات المتحده

كورونا

فيروس كورونا

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