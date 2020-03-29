اليوم السابع
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ولد فى عام الإنفلونزا الإسبانية.. مسن إيطالى 101 عام يتعافى من كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 12:25 ص
ولد فى عام الإنفلونزا الإسبانية.. مسن إيطالى 101 عام يتعافى من كورونا وباء الإنفلونزا الإسبانية
كتبت إيناس البنا

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أفادت تقارير إعلامية بتعافى رجل إيطالى يبلغ من العمر 101 عام من فيروس كورونا وخروجه من المستشفى، وقد وُلد خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية التى أودت بحياة الملايين. ووفقا لتقرير موقع "ديلى ميل"، وُلد الرجل فى مقاطعة ريميني في شمال شرق إيطاليا، عام 1919 وقتما كان العالم يتصارع مع وباء الإنفلونزا الإسبانية التى أودت بحياة 50 مليون شخص، وقد خرج الآن من المستشفى بعد أن أصبح أحد كبار السن في العالم للتعافي من فيروسات التاجية. 
 
وقالت جلوريا ليزي، نائبة عمدة ريميني، إن الرجل، الذي عرفته فقط باسم السيد B، خرج من المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع وعاد إلى عائلته، ويأتى شفاؤه على الرغم من أن الفيروس خطير بشكل خاص على كبار السن وذوي المشاكل الصحية. 
 
 
ووفقًا للمعهد الوطني للصحة في إيطاليا، فإن ما يقرب من 86٪ من الوفيات بين المصابين بالفيروس التاجي حدثت في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.   
 
وتأثرت إيطاليا بشكل خاص بالفيروس، وشهدت البلاد أكثر من 86000 حالة - في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة - وتوفي 9134 شخصًا.  
 
هاجمت الإنفلونزا الإسبانية أكثر من ثلث سكان العالم، وفي غضون ثلاثة أشهر قتلت ثلاثة أضعاف عدد الذين ماتوا في الحرب العالمية الأولى.
 
في حين أن معظم حالات تفشي الإنفلونزا تقتل الأحداث أو المسنين أو المرضى الضعفاء بالفعل بشكل غير متناسب، فإن وباء عام 1918 قتل في الغالب صغارًا كانوا يتمتعون بصحة جيدة.
 
وتأتى أنباء تعافي السيد بي بعد ارتفاع عدد القتلى من الفيروس التاجي في إيطاليا بمقدار 919، يوم الجمعة، إلى الرقم الرسمي الحالي البالغ 934.

الانفلونزا الاسبانية

فيروس كورونا

كورونا نيوز

ايطاليا وكورونا

الفيروس التاجى

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