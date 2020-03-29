وكيل "صحة الشرقية" يجرى جولة بمستشفى منيا القمح للتأكد من توفر المستلزمات الطبية

الشرقية- حمدى عبد العظيم

أجرى الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية جولة للمرور على مستشفى منيا القمح المركزى لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفي، حيث عقد اجتماعا مع رؤساء الأقسام بالمستشفي، وتناول الاجتماع تنظيم العمل، وبحث معوقات سير العمل، واستعدادات المستشفى للتعامل مع أى مستجدات، وفقاً لتعريف الحالة المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووجه وكيل الوزارة بتفعيل دور رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفي، وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الداخلية "النساء، الأطفال"، وقسم الحضانات، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة منع الزيارات الخاصة بالمرضي، وسجلات الترصد بالأقسام الحرجة، وأكد على أهمية تسجيل كافة البيانات الخاصة بحالات الترصد بها، وصرح وكيل الوزارة بأنه سيقوم بزيارة أخرى للمستشفى فى خلال أيام، لمتابعة تنفيذ بعض التوصيات التى تخص سير العمل.

وكان عقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، بحضور وكيل المديرية، ومديرى العموم، تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة خلال الفترة الراهنة، والعمل على إيجاد حلول سريعة لأى مشكلة.

وتم مناقشة حيثيات نقل الخدمات الطبية من العيادات الخارجية بالمستشفيات للمراكز الطبية، والوحدات الصحية المجاورة، والتشديد على متابعة انتظام الفريق الطبى فى أداء الخدمة الطبية، ومناقشة صرف الأدوية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لمرضى الأمراض المزمنة، وأيضاً الألبان بكميات تكفى لمدة 3 أشهر، وتوصيلها للمنازل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الدولة للحد من التكدس والتجمعات، لمنع انتشار العدوى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.