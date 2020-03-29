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وكيل "الصيادلة": 65 ألف صيدلى يستفيد من زيادة بدل المهن الطبية

الأحد، 29 مارس 2020 11:20 م
وكيل "الصيادلة": 65 ألف صيدلى يستفيد من زيادة بدل المهن الطبية الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة العامة للصيادلة
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن كادر المهن الطبية، هو خاص يتم صرفه لأعضاء المهن الطبية، من أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة، وتمريض، وغيرهم من أعضاء الفريق الطبي، منذ عام 2015، موضحا أن قيمته الحالية تتراوح من حوالى 375 جنيه، وتصل إلى 500 جنيه.
 
وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة قيمة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، تُقدر قيمته حاليا للصيادلة من 500 جنيه إلى 875 جنيه، أى صافى زيادة الصيادلة حوالى 400 جنيه شهريا، لافتا إلى أن الصيادلة المستفيدين من القرار العاملين بوزارة الصحة بكافة قطاعاتها، والمستشفيات الجامعية، أى حوالى 65 ألف صيدلى.
 
وأكد أن قرار زيادة بدل المهن الطبية، يُعد خطوة على الطريق الصحيح، وبداية نظر الدولة باهتمام لمقدمى الخدمة الطبية، بكامل أعضاء الفريق الطبى، ويعكس اهتمام الحكومة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام، نتمنى زيادة بدل العدوى.
 
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
 
كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
 
 

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زيادة بدل المهن الطبية

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