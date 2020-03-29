اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 12:57 م
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وفاتان و26 إصابة بكورونا فى لبنان خلال 24 ساعة

الأحد، 29 مارس 2020 12:13 م
وفاتان و26 إصابة بكورونا فى لبنان خلال 24 ساعة كورونا يهيمن على الأجواء فى لبنان
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، عن تسجيل وفاتين و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي عن آخر مستجدات تفشي كورونا في البلاد، أن كلا الضحيتين الجديدين في العقد الثامن من العمر وكان يعانيان من أمراض مزمنة، مضيفة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ بذلك عشر حالات.

ولفتت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المثبتة مخبريا بكورونا في لبنان ارتفعت منذ أمس إلى 438 حالة.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، أن الحكومة مع العودة الآمنة للبنانيين المغتربين في الخارج الراغبين فى الرجوع إلى وطنهم خشية إصابتهم بفيروس كورونا فى الدول التي يتواجدون بها حاليا.

وقال دياب - خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا للتداول فى شأن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا فى لبنان - إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي الوباء، اكتسبت ثقة داخلية وخارجية وأثبتت فعاليتها، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تحضير آلية مناسبة لعودة آمنة للبنانيين المغتربين من خلال إجراء الفحوصات اللازمة لدى توفر الأجهزة والمواد المطلوبة.

وشدد على أن هناك مسئولية وطنية على الحكومة أن تحمي اللبنانيين داخل لبنان من انتشار الوباء، وأن تحمي اللبنانين المغتربين وفق معايير تحميهم وتقى عائلاتهم ومجتمعاتهم وتضمن عودتهم الآمنة.
 
 
 

 


لبنان

وزارة الصحة اللبنانية

كورونا

كورونا فى لبنان

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