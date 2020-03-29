اليوم السابع
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خالد صلاح
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وفاة أول رضيع جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة

الأحد، 29 مارس 2020 08:41 ص
وفاة أول رضيع جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة رضيع مصاب - صورة أرشيفية
أ ش أ

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توفى أول رضيع أمريكى فى ولاية إلينوى جراء إصابته بفيروس كورونا، وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر - فى مؤتمر صحفى وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
وأشارت إدارة الصحة العامة فى الولاية، إلى أن عمر الطفل الذى توفى أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا.
 
يذكر أن، عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة بلغ الألفين بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
 
وأرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بالولايات المتحدة إلى أكثر من 124 ألفا، كما بلغ عدد الوفيات 2100 حالة وفقا لحصيلة نشرها السبت مركز رصد الإصابات بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، من جهتها، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إرشادات بشأن السفر الداخلى إلى ولايات نيويورك ونيوجيرسى وكونيتيكت حيث نصحت بعد السفر إلا للضرورة لتلك الولايات لمدة 14 يوما.
 
كما وافقت الهيئة الفيدرالية الأمريكية للأدوية، على اختبار جديد سريع بشأن الإصابات فى الوقت الذى غادر مستشفى بحرى من نورفولك متجها إلى مدينة نيويورك.
 
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن إنه يدرس إمكانية فرض حجر صحى لمدة أسبوعين على نيويورك وأجزاء من نيوجيرسى وكونيتيكت للتعامل مع التفشى السريع لـ" كوفيد ـ 19 " لكنه غرد لاحقا بالقول إنه لا ضرورة لتنفيذ ذلك الحجر مشيرا إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سوف تنشر إرشاداتها لاحقا.
 
يذكر أن، هناك نحو 664000 مصاب بعدوى الفيروس حول العالم و30 ألف حالة وفاة وأنه يلى الولايات المتحدة فى قائمة أعلى خمس دول من حديث عدد الإصابات بفيروس كورونا كل من إيطاليا " أكثر من 92 ألفا " والصين " نحو 82 ألفا " وإسبانيا " 73 ألفا " وألمانيا فى المركز الخامس بأكثر من 57 ألفا.
 

امريكا

الولايات المتحده

وفاه رضيع

كورونا

فيروس كورونا

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