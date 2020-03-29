اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

وسط تفشى كورونا.. نصائح باستبدال العدسات اللاصقة بالنظارات

الأحد، 29 مارس 2020 03:00 م
وسط تفشى كورونا.. نصائح باستبدال العدسات اللاصقة بالنظارات العدسات اللاصقة
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصحت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون مرتدى العدسات اللاصقة بالتبديل إلى النظارات وسط انتشار الفيروس كورونا الجديد، لأن ذلك قد يقلل من الرغبة فى لمس عينيك.

ووفقاً للموقع الإخبارى الأمريكي “HealthDayNews”، قدمت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) جزءاً من الإرشادات حول كيفية منع COVID-19 من الدخول من خلال العيون.

وفى حين أنه من المعروف جيدًا أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال قطرات الجهاز التنفسي أو من خلال لمس سطح أو شيء يحتوي على الفيروس، ثم لمس فمك أو أنفك ، فإنه يمكن أن ينتشر أيضًا من خلال العين ، على الرغم من أن مراكز الأمراض السيطرة والوقاية (CDC)، لا يعتقد أن الوسيلة الأخيرة هى الطريقة الرئيسية لانتقال الفيروس.

وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، "عندما يسعل شخص مريض أو يتحدث يمكن لجزيئات الفيروس أن تخرج من فمه أو أنفه فى وجه شخص آخر، ومن المرجح أن تستنشق هذه القطرات من خلال فمك أو أنفك، ولكن يمكنها أيضًا الدخول من خلال عينيك، ويمكنك أيضًا أن تصاب بالعدوى عن طريق لمس شيء يحتوي على الفيروس، مثل طاولة أو مقبض باب، ثم لمس عينيك".

وفي حالات نادرة للغاية قد يسبب COVID-19 العين الوردية، كما تحذر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، وفي هذه الحالة يمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق لمس السوائل من عيون الشخص المصاب أو من الأشياء التي تحمل السائل.

وقد يكون مرتدي العدسات اللاصقة أكثر عرضة لمس أعينهم من أولئك الذين يرتدون النظارات أو لا يحتاجون إلى تصحيح الرؤية، ونتيجة لذلك ، قد يساعد تغيير الروتين على تجنب الإصابة بالمرض على الأقل من خلال العينين.

ونصحت الدكتورة سونال تولي، المتحدثة باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، "فكر فى ارتداء النظارات في كثير من الأحيان، خاصة إذا كنت تميل إلى لمس عينيك كثيرًا عند وجود جهات الاتصال الخاصة بك، واستبدال النظارات للعدسات يمكن أن يقلل من التهيج ويجبرك على التوقف من لمس عينيك".

 

 


العدسات اللاصقة

النظارات

كورونا

فيروس كورونا

العين وكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة