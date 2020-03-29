وسط تفشى كورونا.. نصائح باستبدال العدسات اللاصقة بالنظارات

كتب بيتر إبراهيم

نصحت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون مرتدى العدسات اللاصقة بالتبديل إلى النظارات وسط انتشار الفيروس كورونا الجديد، لأن ذلك قد يقلل من الرغبة فى لمس عينيك.

ووفقاً للموقع الإخبارى الأمريكي “HealthDayNews”، قدمت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) جزءاً من الإرشادات حول كيفية منع COVID-19 من الدخول من خلال العيون.

وفى حين أنه من المعروف جيدًا أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال قطرات الجهاز التنفسي أو من خلال لمس سطح أو شيء يحتوي على الفيروس، ثم لمس فمك أو أنفك ، فإنه يمكن أن ينتشر أيضًا من خلال العين ، على الرغم من أن مراكز الأمراض السيطرة والوقاية (CDC)، لا يعتقد أن الوسيلة الأخيرة هى الطريقة الرئيسية لانتقال الفيروس.

وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، "عندما يسعل شخص مريض أو يتحدث يمكن لجزيئات الفيروس أن تخرج من فمه أو أنفه فى وجه شخص آخر، ومن المرجح أن تستنشق هذه القطرات من خلال فمك أو أنفك، ولكن يمكنها أيضًا الدخول من خلال عينيك، ويمكنك أيضًا أن تصاب بالعدوى عن طريق لمس شيء يحتوي على الفيروس، مثل طاولة أو مقبض باب، ثم لمس عينيك".

وفي حالات نادرة للغاية قد يسبب COVID-19 العين الوردية، كما تحذر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، وفي هذه الحالة يمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق لمس السوائل من عيون الشخص المصاب أو من الأشياء التي تحمل السائل.

وقد يكون مرتدي العدسات اللاصقة أكثر عرضة لمس أعينهم من أولئك الذين يرتدون النظارات أو لا يحتاجون إلى تصحيح الرؤية، ونتيجة لذلك ، قد يساعد تغيير الروتين على تجنب الإصابة بالمرض على الأقل من خلال العينين.

ونصحت الدكتورة سونال تولي، المتحدثة باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، "فكر فى ارتداء النظارات في كثير من الأحيان، خاصة إذا كنت تميل إلى لمس عينيك كثيرًا عند وجود جهات الاتصال الخاصة بك، واستبدال النظارات للعدسات يمكن أن يقلل من التهيج ويجبرك على التوقف من لمس عينيك".