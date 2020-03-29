وزير خارجية فلسطين يناشد رئيس الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لحماية الأسرى

كتب- هاشم الفخراني

وجه وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي رسالة مناشدة الى رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر، السيد بيتر ماورير، حيث وضعه في صورة الأخطار الجدية التي تحدق في الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، خاصة في ظل جائحة وباء "كورونا"، وما يتعرضون له الأسرى من الاهمال الطبي، والتجاهل المتعمد لأحوالهم الصحية بشكل ممنهج.

وأشار المالكي إلى مناشدة الاسرى الاخيرة حول رفض سلطات الاحتلال، وادارة السجون لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تفشي كورونا بين الاسرى والمعتقلين، في تجاهل واضح لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف، ومسؤولياتها كقوة احتلال، وتطرق المالكي في رسالته إلى الأسرى المرضى والذين يعانون من مشاكل صحية، والذين تجاوزوا الـ700 اسير واسيرة.

وطالب وزير الخارجية والمغتربين اسرائيل، لتحمل مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولي، وتقديم كل ما يلزم لحماية حياة الاسرى والمعتقلين، والحفاظ على احوالهم الصحية في ظل الجائحة التي اصابت العالم.

كما طالب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر لبذل مساعيه الدبلوماسية والقانونية للضغط على سلطة الاحتلال لحماية الاسرى والمعتقلين في ظل تفشي فايروس "كورونا"، والعمل، كذلك، من اجل الافراج عنهم، وخاصة عن الاسرى ذوي الحالات الصحية الصعبة، والمزمنة، بالاضافة الى الاطفال والنساء، والاسرى المعتقلين اداريا.