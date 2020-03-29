وزير بريطانى: يجب الاستعداد لفترة إغلاق مطولة بسبب كورونا

رويترز

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الأحد، إن على البريطانيين أن يستعدوا لفترة طويلة من الإغلاق مع محاولة الحكومة مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أعتقد أن على كل شخص الاستعداد لفترة كبيرة ستظل فيها تلك الإجراءات قائمة.

وكانت قد أعلنت السلطات البريطانية أن حصيلة الوفيات في بسبب فيروس كورونا تتخطى 1000 شخص، وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن بريطانيا تتجه لتجربة اختبارات فيروس كورونا لموظفى خدمة الصحة الوطنية فى الخطوط الأمامية فى نهاية هذا الأسبوع فى محاولة لإعادتهم إلى العمل إذا جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية.

وأوضحت أنه بعد ذلك سيتم نشر الاختبارات على القوة العاملة الأوسع نطاقا، حيث سيعود هؤلاء الذين تأتى نتيجة اختباراتهم سلبية إلى العمل.

وأعلن كل من رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك، وكبير الأطباء فى إنجلترا كريس ويتتى، أن نتائج اختباراتهم للفيروس جاءت إيجابية وعزلوا أنفسهم حاليًا.

هناك الآن أكثر من 600000 حالة مصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك أكثر من 27800 حالة وفاة.