وزير النقل: الدائرى سيشهد تطورا كبيرا خلال الأشهر المقبلة

كتب-أحمد صلاح العزب

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بعدما ظهرت صور الازدحام فى مترو الأنفاق قمنا بزيادة عدد قطارات المترو، وتم ضخ 5 قطارات، وقمنا بتقليل زمن التقاطر من 5 دقائق الى دقيقتين، وتوقعنا اليوم زيادة أعداد المواطنين عن يومى الجمعة والسبت، وقمنا اليوم بزيادة اعداد القطارات من 39 قطارا الى 41 قطار، وهذا العدد هو أكبر عدد من الممكن استعيابة.

وأشار إلى أننا قمنا كذالك بتطهير محطات المترو وقطارات المترو والتطهير يتم بشكا دورى ومستمر بالإضافة إلى أن جميع العاملين ملتزمين بالكمامات.

وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمة الإعلامى سيد على، قائلا، وجدنا أن قطارات السكة الحديد تصل إلى القاهرة بعد ميعاد الحظر المقرر، و أخذنا قرار بتوفير عدد من الأتوبيسات لمن يصل إلى القاهرة بعد وقت الحظر بالمجان لتوصيلهم إلى أقرب مكان لمنازلهم، مشيرا إلى أن الطريق الدائرى بنهاية العام ستكون عدد الحارات فى أقل القطاعات سبعة أو ثمانى حاراتن وسيشهد تطويرا كبيرا وسيصبح مثل طريق السويس من حيث النظافة والإضاءة.

من جانب أخر، طالب المهندس كامل الوزير وزير النقل قيادات المترو بتوزيع كمامات طبية على الركاب حفاظًا على سلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



كما طالب الركاب التى لا تتمكن من الحصول على كمامات مجانا القيام بشراءها حفاظًا على سلامتهم، مشددا على ضرورة التهاون فى هذا الأمر حماية لهم.

كما تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل حركة القطارات فى محطة مصر وتابع انتظام الحركة وإجراءات الهيئة لتطهير وتعقيم القطارات، وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال نظافة المحطات والقطارات.