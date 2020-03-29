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وزير الكهرباء: قواعد تركيب العدادات الكودية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن

الأحد، 29 مارس 2020 02:39 م
وزير الكهرباء: قواعد تركيب العدادات الكودية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه جارى الانتهاء من وضع قواعد تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية و المخالفة تمهيدا لفتح تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى لهؤلاء المواطنين لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل ما يتردد بشأن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي هى ما الا توقعات و لم يتم الانتهاء منها حتى الان ، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من تحديدها و الحصول على كافة الموافقات سيتم الاعلان عنها بكل شفافية لجميع وسائل الاعلام.

و و كان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن الوزارة بصدد الإعلان عن القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة و العشوائية للحد من سرقات التيار الكهرباء الذى يكبد القطاع خسائر مالية تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا ، كاشفا أن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء و بعض الجهات الأمنية لتعلن عنها.

 

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه من المتوقع أن تشمل الآليات الجديدة أسعار المقايسات و تكلفة العداد الكودى مسبوق الدفع و طرق السداد ، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية و المخالفة  بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 فور الاعلان عن القواعد الجديدة.

وأوضح المصدر أنه فور الاعلان عن القواعد الجديدة سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين و استبداله بالعداد الكودى ، موكداً أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

وأشار المصدر، أن إجمالى عدد من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم بلغ مليون 290 ألف محضر ، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين سيتم تركيب العدادات الكودية لهم إذا استوفوا الشروط و القواعد التى ستحددها الوزارة بشكل إجباري وفقا للقواعد الجديدة ولن يكون لهم حق الاختيار.

وقال المصدر أن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة تلاشت كافة العقبات التي كانت تواجه المواطنين في المراحل السابقة ، ومن أهمها الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء ، كما تم السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم و تشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

ومن بين أهم شروط تركيب العدادات الكودية الجديدة هو إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية و المخالفة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزارة الكهرباء

العدادات الكودية

عداد كودى

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