وزير الصحة العمانى: 29 حالة مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء بالبلاد

أعلن وزير الصحة العمانى، اليوم الأحد عن أن 29 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تماثلت للشفاء، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وكانت أعلنت وزارة الصحة العمانية صباح اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع عدد المصابين إلى 167 في السلطنة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - وتماثلت 23 حالة للشفاء.. مهيبة بالجميع التقيّد التام بإجراءات الحجر الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات .

كما أهابت "الصحة العمانية" بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.