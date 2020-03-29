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وزير الصحة الأردني لـCNN: قد نتمكن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين

الأحد، 29 مارس 2020 09:22 م
وزير الصحة الأردني لـCNN: قد نتمكن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين وزير الصحة الاردنى سعد جابر
كتبت رباب فتحى

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قال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، في مقابلة حصرية لـCNN، إن بلاده لم تدخل مرحلة الخطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدرّبة بشكل جيد، مؤكدًا أن الأردن قد يتمكن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع حال استمرت الجهود الرامية لمواجهة الجائحة.

وأعلن وزير الصحة اليوم ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا إلى 259 حالة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، بترا.

وأوضح ثبوت إصابة 11 شخصًا غادروا الأردن واكتشفت إصابتهم بكورونا في الخارج.

وكان وزير الصحة قال خلال مؤتمر صحفي أمس في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن هناك 246 حالة موزعة على 17 حالة في مستشفى الملكة علياء و76 حالة في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي و125 حالة في مستشفى الأمير حمزة.

وأوضح جابر أن عدد الحالات التي تم إخراجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء بلغ 18 حالة، منها 17 حالة من مستشفى الأمير حمزة بما فيها الحالة الأولى وحالة شفاء من مستشفى الملك المؤسس.

ونوه جابر بأنه "سيتم إخراج أبنائنا الذين تم وضعهم بالحجر الصحي في فنادق عمان والبحر الميت صباح الإثنين المقبل"، محذرًا من زيارتهم لأنهم يجب أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن خروجهم لا يعني أنهم 100 بالمائة غير مصابين وإنما يجب حجرهم بالمنزل.

وشدد وزير الصحة على أن انخفاض أعداد الحالات لا يعني التخفيف من الالتزام بتعليمات الحجر وانما زيادة فيها، مضيفًا: "لن نرتاح أبدًا إلى أن يصل عدد الحالات إلى صفر ولعدة أيام لا تسجل بها حالات حتى نستطيع أن نتغلب على هذا المرض ونحن دولة نموذج في المنطقة والعالم وبتعاونكم جميعًا سنتغلب عليه".

 


وزير الصحة الاردنى

كورونا

وباء كورونا

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