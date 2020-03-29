اليوم السابع
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وزير الخارجية الكويتى يبحث عودة الكويتيين من الخارج بسبب كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 08:47 ص
وزير الخارجية الكويتى يبحث عودة الكويتيين من الخارج بسبب كورونا وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
أ ش أ

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عقد وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اجتماعا لفريق عمل التحضير لعودة المواطنين الكويتيين من الخارج وضمان سلامتهم بسبب تفشى فيروس كورونا، وذكرت الخارجية الكويتية - فى بيان لها اليوم الأحد- أن الاجتماع تناول الإجراءات العاجلة المتعلقة بالتعامل مع الأولويات الملحة، لمواجهة أزمة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياتها، بالاضافة إلى التنسيق القائم بين الجهات المعنية بالدولة، تجاه تنفيذ الخطط والبرامج المخصصة لإعادة المواطنين الكويتيين من الخارج.
 
تجدر الإشارة، إلى أن فريق عمل التحضير لعودة المواطنين الكويتيين من الخارج، يضم كبار المسؤولين فى وزارات الخارجية، والمالية، والداخلية، والصحة، والدفاع، إضافة إلى ممثلى الإدارة العامة للطيران المدني، والهلال الأحمر الكويتى والجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات.
 
وكان وزير الخارجية الكويتى، قد أكد فى وقت سابق، أن استمرار إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مرهون بمدى الالتزام بتعليمات السلطات الصحية فى الداخل. 
 
وشدد الشيخ الدكتور أحمد ناصر – فى مؤتمر صحفى عقده مساء يوم الأربعاء الماضى بالمركز الإعلامى بقصر السيف – على أن قدرة السلطات الصحية الكويتية على الاستيعاب تصل إلى 3 ألاف شخص، وبناء على ذلك، تم وضع خطة إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج، مؤكدا عدم وجود علاقة للقدرة الاستيعابية لأساطيل الطيران فى خطة الاجلاء.
 
وأضاف أن اليوم الأول لعملية إعادة المواطنين الكويتيين من مصر، ولبنان، والبحرين، تم وفقا لما هو مخطط له، مشيرا إلى أن باقى الأفواج سيتم تسييرها وفقا لخطة الموضوعة.
 
وأوضح الشيخ الدكتور أحمد ناصر، أنه تم تصنيف الدول التى يتواجد بها المواطنون الكويتيون، وفقا لثلاثة تصنيفات، الأول لدول موبوءة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تدهورت بها الأوضاع الصحية وتداعت منظومتها الصحية والسكنية، والثانى للدول التى تشهد تواجدا مكثفا للمواطنين الكويتيين، والتى تضم 11 دولة من بينها مصر، والثالث لدول مجلس التعاون الخليجي.
 

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فيروس كورونا

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