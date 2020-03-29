وزير التعليم السعودى يصدر قرارا بإجراءات استثنائية للمبتعثين خارج المملكة

إيمان حنا

أصدر وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارا يتضمن عددا من الإجراءات الاستثنائية لمعالجة أوضاع المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم خارج المملكة في ظل الظروف المستجدة لجائحة كورونا، وذلك في ضوء اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم في جميع دول العالم، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم، ليكملوا رحلتهم التعليمية ويعودوا لوطنهم متسلحين بالعلم والمعرفة. وفق بيان صحفى.

وقضى القرار باستمرار صرف المخصصات المالية، والتأمين الطبي، وبدل العلاج على المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم بما في ذلك الذين تم إيقاف الصرف عنهم، أو الذين انتهت بعثتهم وما زالوا في بلد الابتعاث.

وشمل القرار عدم إيقاف الصرف على المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم أيا كان سبب الإيقاف مع صرف مخصص مالي لمدة شهر مساوٍ لمكافأة المبتعث مع مرافقيه لمن غادروا سكنهم، ومَنْ تخرج وانتهت بعثته وما يزال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة للمملكة، وللطلاب الذين تم إيقاف الصرف عنهم.

ونص قرار وزير التعليم أن يكون العمل بهذه التدابير بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر خلال الفترة الطارئة، على أن يتولى معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار إعداد الآلية المناسبة، وتكليف وكالة الابتعاث والملحقيات للعمل لتطبيق هذه الآلية بالتنسيق مع سفارات المملكة في الخارج.

وكان المتحدث باسم الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن إغلاق ستة أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المتحدث باسم الداخلية في مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول، محذرا بشدة من عدم الالتزام بقرار حظر التجوال.

أعلنت الصحة السعودية اليوم الأحد، رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 8 حالات.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفى اليوم الأحد، المواطنين بعدم الخروج من المنازل وضرورة التزام حظر التجول.

فى غضون ذلك أقرت مؤسسة النقد العربى السعودى حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار انتشار كورونا على الاقتصاد تتضمن العديد من الإجراءات مثل إبلاغ البنوك بالموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم للعملاء دون رسوم إضافية.