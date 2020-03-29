وزيرة الهجرة: نسعى لإعادة 95 عالقا بالمالديف بينهم أزواج فى شهر العسل

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها تلقت رسائل من عالقين فى جزر المالديف، لافتة إلى أن الدولة ستعمل على محاولة إعادتهم ضمن الشرائح العالقة فى كل أنحاء العالم.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تلقت رسائل من 95 عالقا ما بين سياحة قصيرة ومجموعة من العاملين فى الفنادق الذين تم إلغاء إقامتهم ومطالبتهم بالعودة فورا إلى مصر أو من أزواج يقضون شهر عسل وتقطعت بهم سبل العودة عقب وقف الطيران.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك مساعى حاليا لتجميع أعداد العالقين بدول شرق أسيا تمهيدا لتحديد إمكانية إرسال طيران لإعادتهم.

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أكدت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد ما تلقته غرفة عمليات المتابعة من استفسارات وطلبات وشكاوى بلغ 12120 حالة.

وأشارت مكرم، إلى أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة، كما قامت بتخصيص بريد إلكتروني ورقمين للتواصل عبر الواتس آب، بالإضافة إلى نموذج تسجيل عبر الإنترنت، وذلك لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة

وأوضحت أن أغلب الشكاوى كانت من السعودية والكويت والامارات وأمريكا وإيطاليا و السودان وقطر وفرنسا وتركيا

وبالى وتشاد وجنوب أفريقيا وموريتانيا وغيرها، مؤكدة أن الأولوية للعالقين المتواجدين خارج البلاد بصفة استثنائية سواء كانت زيارة عائلية أو سياحة أو علاج أو دورة تدريبية أو حضور مؤتمر أو عمل مؤقت .