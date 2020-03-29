اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة الصناعة تختار طارق شلبى مساعدا لشئون التجارة

الأحد، 29 مارس 2020 03:24 م
وزيرة الصناعة تختار طارق شلبى مساعدا لشئون التجارة نيفين جامع ،وزيرة الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، قرارا بتعيين طارق شلبى مساعدا للوزيرة لشئون التجارة، فى إطار رؤى الوزيرة نيفين جامع لتطوير الأداء لجميع الهيئات بالوزارة، والتسهيل في عمل كافة القطاعات بالوزارة.
 
وجاء القرار فى إطار مساعي وزيرة الصناعة والتجارة لتحسين أداء جميع الهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة، إضافة إلى تحسين أداء مكتب الوزير، ليكون فى خدمة المجتمع الصناعى والتصديرى، بهدف تحقيق طفرة فى أداء القطاعات المختلفة، عن طريق دعم بعض المناصب فى الوزارة بدماء جديدة، وإبعاد المسئولين غير الجادين.
 
وفى وقت سابق، قررت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، اختيار "ربى جلال زايد" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة المعارض والمؤتمرات، كقائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات خلفا لعبد العزيز الشريف.
 
ووجهت وزيرة الصناعة والتجارة بسرعة التعامل مع المشكلات التي تواجه المصدرين والبعثات التجارية ودراسات الأسواق، وكذلك احتياجات الأسواق الخارجية، في إطار خطة محكمة يجرى وضعها حالياً لزيادة كفاءة تعامل الجهات التي تعمل على مجال الصادرات من أجل زيادة نفاذ الصادرات المصرية للخارج، وإدخال مصدرين جدد للشركات المتوسطة والصغيرة، والنفاذ لأسواق جديدة.

نيفين جامع

التجارة والصناعة

اخبار الصناعة

مساعد وزير الصناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة