وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي الوضع الصحى والسيناريوهات المقبلة، وتناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بالإصابة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، خلال برنامجها القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى ناقش الأوضاع الحالية وآخر المستجدات، ووجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% .

أكدت وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حتى الآن بلغت 609 حالات ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة المسجلة بكورونا جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن الوفيات الجديدة لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات فى حالة صحية متأخرة.