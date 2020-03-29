وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك تنسيقًا مع وزارة القوى العاملة والتخطيط والتضامن لتنفيذ مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم النقدي أو العيني لهم وندرس أولويات الاستهداف، مشيرة إلى أن مصر لديها نظام تكافلى وأمريكا لا تملك مثله ولا تعين القطاع الخاص والعام، ولكن القطاع الأهلي لدينا في مصر نشيط يدعم جهود الوزارة في الكثير في الوزارات".



وأضافت نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن وزير القوى العاملة أطلق موقعا إلكترونيا لتسجيل العمالة غير المنتظمة ونبحث آليات دعم تلك العمالة خلال الفترة الحالية.



وواصلت نيفين القباج قائلة: "نستهدف الفئات الأشد فقرا، ثم الأقل منها، ونعمل على التنسيق بين جهود الدولة والقطاعين العام والخاص"، مضيفة أن "مصر حتى الآن في وضع أفضل بكثير من وضع الولايات المتحدة الأمريكية.



من جانب أخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإجراءات المتخذة لتيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس في منافذ الصرف.



وأوضحت الوزيرة، أنها وافقت على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات اثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر أبريل.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف، وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل .



وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة ( 1,2,4) من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل. أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل واعتبارًا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.