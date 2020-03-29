وزيرة التضامن : صرف العلاوات الخمس بداية يوليو المقبل

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وقت صرف العلاوات الخمسة للمواطنين سيكون فى بداية شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن المعاشات سيتم زيادتها حوالى 14% وسيستفيد من تلك الزيادة حوالى 10 مليون مواطن.

وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمة الاعلامى سيد على، أننا فى مشروع تكافل وكرامة سيتم زيادة 100 ألف أسرة وسيتم الصرف لهم بداية من الشهر المقبل مشيرة الى هناك بعض الجمعيات الاهلية قد أعلنت عن توزيع عدد من المساعدات منها مساعدات عينية ومالية بالاضافة الى توفير عدد من فرص العمل اونلاين.

وواصلت القباج، هناك رقابة مشددة ومستمرة على الجمعيات الاهلية من عدد من الجهات الحكومية وفى حال ثبوت ان عدد من الجمعيات لديها بعض الانتماءات السياسية فتقوم الوزارة بالتعامل معها بشدة.مشيرة الى ان جميع الجمعيات الاهلية ليس لديها اى انتماءات سياسية ولاتنتمى لاى اتجاة سياسىولايوجد اى شبهة على احداها.