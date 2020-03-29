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وزيرة التضامن: إضافة 100 ألف أسرة جديدة لـ"تكافل وكرامة" أواخر 2020

الأحد، 29 مارس 2020 12:00 ص
وزيرة التضامن: إضافة 100 ألف أسرة جديدة لـ"تكافل وكرامة" أواخر 2020 برنامج "كل يوم" - خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العلاوات الخمس كلفت الدولة عن الفترة الماضية 27.6 مليار جنيه، بينما ستكلف الدولة الفترة المقبلة 7 مليارات جنيه بشكل سنوي.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر عبر شاشة "ON E"،:"خلال الربع الأخير من هذا العام سيتم رفع عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بإجمالى 100 ألف أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة، وسيكون أول راتب لهم في أبريل المقبل بدلًا من السنة المالية الجديدة، وهناك 3.5 مليون أسرة في تكافل وكرامة بواقع 15 مليون مواطن مصري، و19.3 مليار جنيه ميزانية المبادرة، فيما كانت عام 2014 حوالى 3.6 مليار جنيه".

 

 

وأوضحت أن الوزارة حريصة على الصحة والتعليم وبرامج الوعى، من خلال حزمة برامج مختلفة تستهدف الأسر المصرية، مستطردة: "هناك أطفال أدمنوا الشوارع ويرفضون التعاون معنا، اللي في الزمالك دوخونا، والزملاء حاولوا العمل في السيول لنجدة الكبار والأطفال، ونتعاون مع 2000 جمعية أهلية فى هذا الإطار".

 

 


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