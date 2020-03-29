اليوم السابع
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وزارة الاتصالات: إتاحة الدقائق والمكالمات المجانية لكل الفرق الطبية فى الحجر الصحى

الأحد، 29 مارس 2020 07:51 م
وزارة الاتصالات: إتاحة الدقائق والمكالمات المجانية لكل الفرق الطبية فى الحجر الصحى عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، إن إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت من شبكات المحمول شهريا بالمجان تستهدف كل الفرق الطبية العاملة فى الحجر الصحى من أطباء وأطقم تمريض وعمال نظافة وإداريين. 
 
وكانت الوزارة قد أصدر بيان رسمى أمس أعلنت من خلاله تقديم الخدمة الصادر بها قرار من الجهاز القومى تنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول العاملة فى السوق المصرى. 
 
و يأتى هذا القرار تقديرا لدور الأطباء والعاملين فى القطاع الطبى والذين يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وفى إطار توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسخير الإمكانيات اللازمة لدعمهم خلال فترة تأدية عملهم وتوفير خدمات اتصالات متميزة لهم. 
 
قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ عدة أيام، بالاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية من خلال  تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الالكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعاً لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.
 
 
كما قررت الوزارة بوقت سابق، توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20 % بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.
 
 

وزير الاتصالات

فرق التمريض

الأطباء

كورونا

الحجر الصحى

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